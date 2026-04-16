«F-16 и Mirage — в хлам». В России заявили об уничтожении западных истребителей на аэродроме ВСУ

Лебедев: ВС РФ уничтожили истребители на аэродромах в Кировоградской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили американские и французские истребители F-16 и Mirage на аэродроме Долгинцево в Кировоградской области Украины, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что в результате удара также были ликвидированы иностранные пилоты.

На аэродром в Кировоградской области прилетело, несколько самолетов F-16 и Mirage — в хлам

Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Mirage 2000-5F на военной авиабазе в Эстонии, 18 марта 2022 года Фото: Benoit Tessier / Reuters

В беседе с РИА Новости подпольщик заявил, что военнослужащие ВС РФ поразили аэродром в городе Александрии того же региона. По его данным, там базировались более десяти вертолетов, из которых почти все — европейского образца.

В результате атаки российские военные уничтожили шесть летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации источника, сведения о потерях среди зарубежных инструкторов были сразу же засекречены.

В России рассказали о массированном ударе возмездия по Украине

16 апреля стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине.

Военнослужащий в кабине управления ОТРК «Искандер» ВС РФ на харьковском направлении Фото: РИА Новости

Как сообщило Министерство обороны, в течение суток в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты на территории России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены Министерство обороны России

Киев, Украина, 16 апреля 2026 года Фото: Gleb Garanich / Reuters

В России пригрозили ударом «Орешником» по европейским заводам

Ранее Минобороны РФ раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев, комментируя информацию в беседе с «Лентой.ру», заявил, что Москва в любой момент может принять решение об ударах «Орешником» по этим опасным целям.

Он отметил, что Россия показала свою осведомленность в том, где и в каких объемах в Европе производится оружие для Киева. Парламентарий подчеркнул, что у ВС РФ есть точные координаты опасных для страны объектов, и по ним в любой момент можно запустить «Орешник».

«Просто еще даем европейцам шанс одуматься, оценить риск размещения таких заказов на своей территории. Сообразить, наконец, что таким образом втягивают свои страны в прямое военное противостояние с ядерной державой», — заключил депутат Госдумы.