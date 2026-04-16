Несколько американских истребителей F-16 и французских Mirage уничтожены на аэродроме Долгинцево, расположенном в Кировоградской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«На аэродром в Кировоградской области прилетело, несколько самолетов F-16 и Mirage — в хлам», — говорится в посте.
По словам Лебедева, помимо самолетов, были уничтожены иностранные летчики.
Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева после ночных ударов начался масштабный пожар.