В России пригрозили ударом «Орешником» по европейским заводам

Депутат Журавлев: Нам известны точные координаты опасных для России объектов

Решение об ударах «Орешником» по опасным целям в Европе будет принимать Верховный главнокомандующий России, и это может произойти в любой момент, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию Минобороны со списком мест производства дронов для Украины в Европе. На своей странице в соцсети X он пожелал «европейским партнерам» спокойного сна.

Журавлев отметил, что Россия показала свою осведомленность в том, где и в каких объемах в Европе производится оружие для Украины. При этом он подчеркнул, что у Вооруженных сил РФ есть точные координаты опасных для страны объектов, и по ним можно в любой момент запустить «Орешник».

«Просто еще даем европейцам шанс одуматься, оценить риск размещения таких заказов на своей территории. Сообразить, наконец, что таким образом втягивают свои страны в прямое военное противостояние с ядерной державой», — сказал депутат.

Ранее Министерство обороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес.