Украинские военные раскрыли подробности крушения F-16

BBC: Истребитель F-16 ВСУ был сбит российской ракетой

Потерпевший крушение истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит российской ракетой. Об этом сообщил BBC со ссылкой на источники среди украинских военных.

«Всего россияне выпустили по самолету три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса “воздух-воздух” Р-37», — рассказал собеседник BBC.

Также он исключил возможность «дружеского огня», отметив, что F-16 выполнял боевые задачи на участке, где нет украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Уничтожение украинского самолета подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он запросил доклады военных по этой боевой ситуации и пообещал установить все обстоятельства.

Первоначально в крушении истребителя заподозрили собственную систему ПВО: на переданных Киеву истребителях отсутствует система распознавания «свой — чужой». Поэтому профильные ведомства заверили, что расследование инцидента проведет специальная комиссия.

