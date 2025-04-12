Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:18, 12 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил уничтожение украинского F-16

Зеленский: Выясняем все обстоятельства крушения украинского истребителя F-16
Вячеслав Агапов

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

По крушению истребителя F-16 необходимы доклады военных. Уничтожение украинского самолета подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, в ходе крушения истребителя не выжил капитан Павел Иванов. F-16, «Миражи», МиГи и вся боевая авиация ВСУ ежедневно героически выполняет военные задачи.

«Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства», — заявил Зеленский.

В крушении истребителя заподозрили собственную систему ПВО: на переданных Киеву истребителях отсутствует система распознавания «свой — чужой». Поэтому расследование инцидента проведет специальная комиссия.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан ранее жаловался, что Запад передает Вооруженным силам Украины старые истребители и не дает нужного количества запчастей к ним. Из-за этого военным приходится заниматься «авиационным каннибализмом» — разбирать технику на компоненты и агрегаты, чтобы обслуживать другие самолеты.

    Обсудить
    Последние новости

    В крушении украинского F-16 заподозрили собственные силы ПВО

    Зеленский подтвердил уничтожение украинского F-16

    Лавров оценил позицию США по Украине

    Сын Никаса Сафронова рассказал о выполнении неожиданной предсмертной просьбы Паши Техника

    В Германии сочли устаревшим подход Европы к решению украинского кризиса

    Глава IBU ответил на вопрос о возвращении российских спортсменов

    Глеб Калюжный отправился в ДНР

    Лавров оценил титул дипломатической рок-звезды

    Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу

    Глава НАТО увидел угрозу со стороны России в космосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше