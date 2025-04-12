Зеленский подтвердил уничтожение украинского F-16

Зеленский: Выясняем все обстоятельства крушения украинского истребителя F-16

По крушению истребителя F-16 необходимы доклады военных. Уничтожение украинского самолета подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, в ходе крушения истребителя не выжил капитан Павел Иванов. F-16, «Миражи», МиГи и вся боевая авиация ВСУ ежедневно героически выполняет военные задачи.

«Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства», — заявил Зеленский.

В крушении истребителя заподозрили собственную систему ПВО: на переданных Киеву истребителях отсутствует система распознавания «свой — чужой». Поэтому расследование инцидента проведет специальная комиссия.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан ранее жаловался, что Запад передает Вооруженным силам Украины старые истребители и не дает нужного количества запчастей к ним. Из-за этого военным приходится заниматься «авиационным каннибализмом» — разбирать технику на компоненты и агрегаты, чтобы обслуживать другие самолеты.