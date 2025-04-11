На Украине признались в «авиационном каннибализме» из-за F-16

Хазан: Запад передает Украине F-16 1980-х годов и не поставляет запчасти

Запад передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) старые истребители F-16, но не поставляет необходимого количества запчастей. Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан украинскому телеканалу «Новости.Live».

«Мы вынуждены заниматься (...) "авиационным каннибализмом", есть такой термин. Они передают нам два нелетающих самолета F-16 с целью, чтобы мы разобрали их на компоненты и агрегаты и имели запасные запчасти для остальных самолетов, используемых в ВСУ», — объяснил Хазан.

По словам президента Украинской авиационной ассоциации пилотов, Киев получает западные истребители 1980-х годов. Он добавил, что модернизация одного переданного ВСУ F-16 до современного уровня обойдется более чем в 200 миллионов долларов (около 16,6 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

8 апреля Бельгия пообещала передать ВСУ два F-16 на запчасти. В Брюсселе также заявили о принятом решении ежегодно выделять Киеву миллиард евро (около 94 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).