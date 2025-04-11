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18:57, 11 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

Зеленский: Конфликт на Украине должен закончиться за столом переговоров
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Конфликт на Украине должен завершиться переговорами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании в формате «Рамштайн», передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Это должно закончиться за столом переговоров», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский анонсировал новую встречу представителей Киева и Вашингтона по украинскому конфликту. По его словам, она может состояться на следующей неделе.

О сроках начала перемирия на Украине в то же время высказывались в Верховной Раде. Как отмечал украинский парламентарий Роман Костенко, полное прекращение огня возможно уже в мае.

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