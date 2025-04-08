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14:29, 8 апреля 2025Бывший СССР

В Раде предсказали срок начала перемирия

Депутат Рады Костенко: Перемирие возможно уже в мае
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Перемирие России и Украины возможно уже в мае. Срок начала полного прекращения огня предсказал депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня. Я не исключаю, что может быть предложен или даже реализован некий план перемирия», — заявил парламентарий.

Он добавил, что при этом даже полная остановка боевых действий не будет означать окончания конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о компромиссе по подконтрольным России территориям. Украинский лидер допустил сохранение территорий за Москвой, но подчеркнул, что не планирует отказываться от требования возвращения к границам страны 1991 года.

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