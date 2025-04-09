Зеленский рассказал о новой встрече с США по украинскому конфликту

Зеленский: Встреча делегаций Украины и США может пройти на следующей неделе

Новая встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов по вопросу урегулирования украинского конфликта может пройти на следующей неделе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с журналистами, цитирует его «РБК-Украина».

«Думаем, что наша встреча с американцами может быть на следующей неделе», — отметил политик.

Накануне агентство Bloomberg написало, что делегация Украины посетит США для проведения переговоров о сделке по редкоземельным металлам 11-12 апреля. Как уточнялось, в состав делегации войдут заместители министров из министерств экономики и юстиции Украины.

Вечером 23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча представителей Украины и США. В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.

Как уточнялось, американская и украинская делегации обсуждали вопросы остановки боевых действий в пространстве Черного моря и прекращения ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней. 25 марта состоялся второй раунд переговоров двух делегаций.