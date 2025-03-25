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13:05, 25 марта 2025Бывший СССР

Переговоры делегаций Украины и США завершились

Переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: SAUL LOEB / Pool / Reuters

Переговоры представителей Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на источник в переговорной делегации.

«США и Украина завершили второй раунд переговоров», — говорится в сообщении.

Вечером 23 марта в Эр-Рияде состоялась первая встреча представителей Украины и США. В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.

По информации агентства Bloomberg, американская и украинская делегации обсуждали в Саудовской Аравии вопросы остановки боевых действий в пространстве Черного моря и прекращения ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.

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