Раскрыты темы переговоров США и Украины в Эр-Рияде

Bloomberg: США и Украина обсуждают вопрос прекращения огня в Черном море

США и Украина обсуждают в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вопрос прекращения огня и боевых действий в пространстве Черного моря. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней», — приводит агентство слова источников.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что в заявлении, которое будет опубликовано по случаю переговоров в Саудовской Аравии, Россия и США могут обратить внимание на вопрос прекращения огня на Черном море.

При этом сенатор Григорий Карасин заявил, что в ходе переговоров России с США в Эр-Рияде по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялся непростой, но полезный диалог.