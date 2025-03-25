Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 25 марта 2025Мир

Раскрыты темы переговоров США и Украины в Эр-Рияде

Bloomberg: США и Украина обсуждают вопрос прекращения огня в Черном море
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

США и Украина обсуждают в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вопрос прекращения огня и боевых действий в пространстве Черного моря. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней», — приводит агентство слова источников.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что в заявлении, которое будет опубликовано по случаю переговоров в Саудовской Аравии, Россия и США могут обратить внимание на вопрос прекращения огня на Черном море.

При этом сенатор Григорий Карасин заявил, что в ходе переговоров России с США в Эр-Рияде по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялся непростой, но полезный диалог.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде

    46-летняя женщина несколько дней игнорировала инфаркт и осталась жива

    Одноклубник рассказал о необычной традиции Овечкина после матчей

    Раскрыты новые подробности боев в Курской области

    Москвичам пообещали аномальные выходные

    Нефтяной гигант задумался о закрытии заводов в Европе

    Шести бойцам украинской теробороны дали срок за терроризм в Курской области

    В мэрии Махачкалы прокомментировали ситуацию со взрывом в доме

    Песков объяснил уровнем развития картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

    Лукашенко рассказал о хождении Белоруссии по краю пропасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше