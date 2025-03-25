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10:33, 25 марта 2025Мир

Раскрыты детали заявления России и США по итогам переговоров

CBS News: Заявление России и США будет посвящено прекращению огня в Черном море
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Кадр: МИД РФ / РИА Новости

В заявлении, опубликованном по случаю переговоров в Саудовской Аравии, Россия и США могут обратить внимание на вопрос прекращения огня на Черном море. Об этом во вторник, 25 марта, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Ожидается, что США и Россия опубликуют совместное заявление во вторник утром после обсуждений в Саудовской Аравии, направленных на достижение соглашения о прекращении огня в Черном море», — отмечает телеканал. При этом каких-либо дополнительных деталей переговоров не приводится.

Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что в ходе переговоров России с США в Эр-Рияде по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялся непростой, но полезный диалог. Парламентарий подчеркнул, что российско-американский диалог продолжится и к ним подключатся ООН и ряд других стран. Кроме того, он указал на конструктивный тон нынешней правящей в США президентской администрации.

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