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15:20, 8 апреля 2025Бывший СССР

Стала известна дата визита делегации Украины в США на переговоры по недрам

Bloomberg: Делегация Украины посетит США для переговоров по недрам 11-12 апреля
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Делегация Украины посетит США для проведения переговоров о сделке по редкоземельным металлам 11-12 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«В состав делегации войдут заместители министров из министерств экономики и юстиции Украины, но не политики более высокого уровня, поскольку на данном этапе переговоры с администрацией президента [США] Дональда Трампа требуют технических консультаций, сказали два чиновника, попросив не называть их имен», — говорится в публикации.

7 апреля вице-премьер и министр экономики республики Юлия Свириденко подтвердила, что переговоры представителей Киева и Вашингтона по украинским недрам пройдут на текущей неделе. Она уточнила, что стороны могут согласовать выбор проектов, правовую базу и механизмы долгосрочного инвестирования.

Ранее стало известно, что Украина не хочет подписывать последний вариант соглашения по полезным ископаемым. Отмечалось, что Киев разозлит американского президента Дональда Трампа, если откажется от заключения данной сделки.

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