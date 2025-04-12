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14:45, 12 апреля 2025Бывший СССР

В крушении украинского F-16 заподозрили собственные силы ПВО

ВС Украины: Расследование крушения истребителя F-16 проведет спецкомиссия
Вячеслав Агапов

Фото: Stocktrek Images / Getty Images

Утром 12 апреля на Украине был сбит истребитель F-16. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

По данным ведомства, пилот самолета 28-летний Павел Иванов не выжил в ходе боевого задания. В причинах крушения истребителя заподозрили собственную систему ПВО, поэтому расследование инцидента проведет специальная комиссия. Как отмечает Telegram-канал «Военный Осведомитель», этот факт может косвенно говорить о поражении самолета собственной же системой ПВО: на переданных Киеву истребителях отсутствует система распознавания «свой — чужой».

Это уже вторая известная потеря истребителя F-16 ВС Украины. Первый самолет потерпел крушение в августе 2024 года, одной из версий инцидента также называют дружественный огонь.

Французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр признал, что в воздушном бое в небе над Украиной истребитель F-16 американского производства проиграет российскому Су-57. Причина такого исхода — сверхманевренность российского самолета.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан отметил, что Запад передает Вооруженным силам Украины старые истребители F-16, но не поставляет необходимого количества запчастей. Из-за этого им приходится заниматься «авиационным каннибализмом» — разбирать технику на компоненты и агрегаты, чтобы обслуживать другие самолеты.

Ранее стало известно, что летчики Вооруженных сил Украины разбили вертолет Sea King, который Украине передала Великобритания. Уточняется, что вертолет перевернулся при взлете еще 22 февраля 2025 года, однако известно об этом стало недавно.

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