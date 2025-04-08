Летчики ВСУ разбили переданный Британией вертолет Sea King

Летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в авиакатастрофу, разбив вертолет Sea King, который Украине передала Великобритания. Об этом сообщает издание Aif.ru со ссылкой на военные Telegram-каналы.

«Члены экипажа выжили, но получили различные травмы», — говорится в сообщении. Уточняется, что вертолет перевернулся при взлете.

Отмечается, что произошел инцидент еще 22 февраля 2025 года, однако известно о нем стало недавно.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили зенитным ракетным комплексом Patriot свой истребитель F-16. Это произошло из-за того, что у поставляемых Европой самолетов отсутствует система опознавания.