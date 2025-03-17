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11:50, 17 марта 2025Бывший СССР

В Раде заявили об уничтожении украинской системой ПВО половины собственных самолетов

Безуглая: Около половины украинских самолетов Украина сбивает сама системами ПВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Украина сбивает около половины собственных самолетов и вертолетов системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Так политик прокомментировала посмертное присвоение звания Героя Украины пилоту Алексею Месю, который одним из первых освоил F-16, «но был сбит собственной ПВО». Она напомнила, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский обещал обнародовать результаты расследования по этой трагедии «в ближайшее время» и заявлял, что их не собираются «скрывать».

«Около половины самолетов и вертолетов у нас сбивается собственной ПВО...», — написала Безуглая.

Ранее украинский депутат заявила, что отступление ВСУ с территории Курской области является очередным просчетом украинского командования. По словам Безуглой, каждое подразделение ВСУ покидает регион как может, так как не получает приказов на выход. Она назвала это варварством со стороны Сырского. «Операция была необходима, а удержание позиций — важно, особенно сейчас», — заключила нардеп.

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