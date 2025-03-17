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11:43, 17 марта 2025Бывший СССР

В Раде назвали просчетом командования отступление ВСУ из Курской области

Нардеп Безуглая: Отступление ВСУ в Курской области — это просчет командования
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области является очередным просчетом украинского командования. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, каждое подразделение ВСУ покидает регион как может, так как не получает приказов на выход. Она назвала это варварством со стороны главы ВСУ Александра Сырского. «Операция была необходима, а удержание позиций — важно, особенно сейчас», — заключила нардеп.

Ранее в подземном командном пункте ВСУ в Курской области нашли женские комнаты. Там российские военные нашли обувь и военную форму небольших размеров, а также наушники в виде кошачьих ушей.

До этого газета El Pais со ссылкой на слова украинского военного сообщила, что украинские военные считают, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией.

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