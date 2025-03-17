В ВСУ заявили о проигрыше Украины в конфликте с Россией

Pais: Солдаты ВСУ считают, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с РФ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на слова украинского военного.

«На самом деле мы уже проиграли эту войну — просто из-за всех погибших», — заявил в разговоре с газетой украинский военнослужащий Александр.

Ранее украинский офицер признал поражение ВСУ в Курской области. Сообщение от старшего офицера ВСУ, находящегося в Сумах, отправленное в виде текста, гласило: «Мы проигрываем». Киев надеялся использовать контроль над частью Курска в будущих переговорах с Россией в рамках возможного территориального обмена.

17 марта стало известно, что командование украинской армии ввело специальный курс по правилам поведения бойцов в плену, который читался направлявшимся в Курскую область соединениям ВСУ. Отмечается, что украинских солдат заранее готовили к тому, что они с высокой вероятностью сдадутся в плен, поскольку большинство из них было насильно мобилизовано.