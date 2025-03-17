Соединениям ВСУ в Курской области ввели курс по правилам поведения в плену

ТАСС: ВСУ под Курском ввели курс по правилам поведения в плену

Командование украинской армии ввело специальный курс по правилам поведения бойцов в плену, который читался направлявшимся в Курскую область соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Допрос пленного 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ показал, что в 242-м учебном центре ВСУ в Черниговской области в ходе боев на территории Курской области был введен специальный курс по правилам поведения в российском плену», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что украинских солдат заранее готовили к тому, что они с высокой вероятностью сдадутся в плен, поскольку большинство из них было насильно мобилизовано.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Михаил Белов рассказал, как на него обрушился град своих же мин в приграничном районе Курской области. Он сообщил, что его товарищ с позывным Бобер после сдачи очередной позиции хотел сбежать и был расстрелян своими же.