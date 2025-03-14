Пленный ВСУ Белов: Меня атаковали свои же градом мин

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Белов рассказал, как на него обрушился град своих же мин в приграничном районе Курской области. Об этом он сообщил на видео Минобороны, передает РИА Новости.

Он рассказал, что был пойман военкомами и отправлен на службу в 129-ю бригаду теробороны, но спустя восемь дней оказался в зоне боевых действий. По его словам, командование ВСУ угрожало его подразделению расправой в случае, если солдаты попытаются сдаться в российский плен. Он добавил, что, когда находился на боевой позиции, на него обрушился град своих же мин.

Белов сообщил, что его товарищ с позывным Бобер после сдачи очередной позиции хотел сбежать и был расстрелян своими же. Он добавил, что его подразделение ожидало подкрепления от Главного управления разведки, но оно не пришло. Пленный заключил, что командование ВСУ бросает своих солдат на убой на позициях в курском приграничье.

Ранее пленный солдат ВСУ Владимир Ребун рассказал, что шесть дней пытался эвакуироваться с линии фронта в Харьковской области под дружественным огнем. «Благодаря [российской] разведке я остался жив», — заключил он.