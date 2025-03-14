Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:51, 14 марта 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали своего же военного градом мин

Пленный ВСУ Белов: Меня атаковали свои же градом мин
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Белов рассказал, как на него обрушился град своих же мин в приграничном районе Курской области. Об этом он сообщил на видео Минобороны, передает РИА Новости.

Он рассказал, что был пойман военкомами и отправлен на службу в 129-ю бригаду теробороны, но спустя восемь дней оказался в зоне боевых действий. По его словам, командование ВСУ угрожало его подразделению расправой в случае, если солдаты попытаются сдаться в российский плен. Он добавил, что, когда находился на боевой позиции, на него обрушился град своих же мин.

Белов сообщил, что его товарищ с позывным Бобер после сдачи очередной позиции хотел сбежать и был расстрелян своими же. Он добавил, что его подразделение ожидало подкрепления от Главного управления разведки, но оно не пришло. Пленный заключил, что командование ВСУ бросает своих солдат на убой на позициях в курском приграничье.

Ранее пленный солдат ВСУ Владимир Ребун рассказал, что шесть дней пытался эвакуироваться с линии фронта в Харьковской области под дружественным огнем. «Благодаря [российской] разведке я остался жив», — заключил он.

    Обсудить
    Последние новости

    «Вопрос НАТО не может быть снят с повестки дня». Киев обозначил «красные линии» для наступления мира

    Популярная блогерша бесплатно сходила к Собчак и удивилась комментариям

    Британия впервые назначила военного атташе в дружественной России стране

    В российском регионе открыли пункт охраны диких бизонов

    Стало известно о переодевающихся в гражданское бойцах ВСУ в попытке бежать из-под Курска

    Раскрыт новый дешевый автомобиль Tesla

    Певица Валерия высказалась о завершении карьеры

    Советник Трампа допустил закрепление за Россией Крыма и Донбасса

    Раскрыты темы разговора Путина и принца Саудовской Аравии

    Премьер-министр предложил поиграть с крокодилом обидевшей маленького вомбата блогерше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше