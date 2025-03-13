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04:25, 13 марта 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал о шести днях под дружественным огнем

ТАСС: Боец ВСУ Ребун шесть дней пытался эвакуироваться под дружественным огнем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Ребун рассказал, что шесть дней пытался эвакуироваться с линии фронта в Харьковской области под дружественным огнем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам украинского военного, ему поставили задачу доставить продовольствие личному составу подразделений 10-й горно-штурмовой бригады к зданию в Двуречной. «Я привез продукты и не доехал 70 метров — попал под обстрел артиллерии. Машина встала, я начал эвакуироваться. Мой побратим попал на нашу же растяжку. Я начал эвакуироваться сам — выбора не было», — поведал он.

Ребун добавил, что он добирался до точки шесть дней, пока его «постоянно бомбили артиллерией». «Благодаря [российской] разведке я остался жив», — заключил он.

Ранее солдат ВСУ рассказал, что он три дня сидел в канаве и ждал эвакуации, после чего сдался в плен. Он добавил, что его подразделению был дан приказ не останавливаться, если одна из их машин попадет под обстрел. Пленный рассказал, что один из автомобилей колонны загорелся и ему было сказано выйти из транспорта и ждать эвакуации.

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