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09:00, 12 марта 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен после трех дней ожидания эвакуации

Пленный солдат ВСУ рассказал, как три дня сидел в канаве и ждал эвакуации
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) три дня сидел в канаве и ждал эвакуации, после чего сдался в плен. Об этом он рассказал на видео Минобороны России, передает ТАСС.

По его словам, он работал на советской зенитной установке, но был переправлен в роту охраны. Он добавил, что его подразделению был дан приказ не останавливаться, если одна из их машин попадет под обстрел. Пленный рассказал, что один из автомобилей колонны загорелся и ему было сказано выйти из транспорта и ждать эвакуации. После этого он трое суток ждал, когда за ним приедут, потом начал искать питьевую воду и наткнулся на российских военных, которым сдался в плен.

Ранее украинский пленный Евгений Полторацкий рассказал, что командование ВСУ на курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых и оставляет подчиненных на смерть. Он призвал украинских военных сдаваться в плен. «Потому что лучше сдаться, чем умереть ни за что», — заключил он.

До этого пленный ВСУ сообщил, что в Германии его обучали стрельбе из пулемета «Браунинг». Он добавил, что такого пулемета у ВСУ не было. Вместо него военнослужащему дали турецкое оружие.

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