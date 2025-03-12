ТАСС: Командование ВСУ считает бессмысленным забирать раненых с поля боя

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых и оставляет подчиненных на смерть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы допроса украинского военнопленного Евгения Полторацкого.

Полторацкий заявил, что руководство ВСУ считает бессмысленным забирать раненых с поля боя. Он призвал украинских военных сдаваться в плен. «Потому что лучше сдаться, чем умереть ни за что», — заключил он.

Ранее пленный боец ВСУ заявил о неоднократных попытках ликвидации своих же сослуживцев. До этого другой плененный ВСУ — Владимир Ялин заявил, что солдат украинской 17-й танковой армии завозили в Курскую область группами на бронеавтомобилях американского производства.

