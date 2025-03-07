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11:58, 7 марта 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ заявил о неоднократной ликвидации своих же сослуживцев

Пленный боец ВСУ рассказал о ликвидации сослуживцев в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали своих же сослуживцев в Курской области, в том числе сбросами снарядов. Об этом заявил пленный украинский военный Виктор Зеленко, передают «Известия».

Он говорит, что дроны разбили стены укрытия украинских солдат, и осколки попали в него. «Я спустился в погребень, не знал, куда деваться. По нам свои же отработали», — рассказал украинский военнослужащий.

Зеленко также сообщил, что в другой день боец по рации обратился за помощью к другому украинскому отруду, однако его отказались эвакуировать. Далее, заявляет пленный, сослуживцы сбросили на раненого снаряды с дрона.

Ранее другой плененный ВСУ — Владимир Ялин заявил, что солдат украинской 17-й танковой армии завозили в Курскую область группами на бронеавтомобилях американского производства. «Вывезли в какое-то село, я не знаю, как оно даже называется (...) Выгрузили там, и потом на эти американские машины, как они, "Хамерсы" или как там зовутся такие», — добавил он.

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