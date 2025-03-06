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13:59, 6 марта 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал подробности вторжения в Курскую область

Пленный ВСУ Ялин: Украинские войска входили на Курщину группами на бронеавто США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Ялин заявил, что солдат украинской 17-й танковой армии завозили в Курскую область группами на бронеавтомобилях американского производства. Его слова передает РИА Новости .

«Вывезли в какое-то село, я не знаю, как оно даже называется (...) Выгрузили там, и потом на эти американские машины, как они, "Хамерсы" или как там зовутся такие», — рассказал пленный.

По его словам, украинских солдат перевозили группами около 20 человек в каждой.

Ранее пленный 95-й бригады ВСУ Сергей Андреев рассказал, что сдался в плен из-за страха быть убитым собственными сослуживцами. По его словам, после ранения он получил отпуск, однако командование подразделения об этом не знало.

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