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21:19, 5 марта 2025Бывший СССР

Украинский солдат сдался в плен из-за страха быть убитым сослуживцами

Минобороны РФ: Солдат ВСУ сдался в плен из-за страха быть убитым сослуживцами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Военный из 95-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Андреев рассказал, что сдался в плен из-за страха быть убитым собственными сослуживцами. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По его словам, после ранения он получил отпуск, однако командование подразделения об этом не знало. После возвращения в часть он попал на позиции в курском приграничье, где опасался, что его убьют свои же как дезертира.

Ранее пленный ВСУ Александр Клименко рассказал, что взятка за возможность остаться в украинском тылу возросла до 15 тысяч долларов. По его словам, ранее он заплатил сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) 5 тысяч долларов, чтобы отправиться в тыловую бригаду, но заплатить капитану 15 тысяч уже не было возможности.

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