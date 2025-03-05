Минобороны РФ: Солдат ВСУ сдался в плен из-за страха быть убитым сослуживцами

Военный из 95-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Андреев рассказал, что сдался в плен из-за страха быть убитым собственными сослуживцами. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По его словам, после ранения он получил отпуск, однако командование подразделения об этом не знало. После возвращения в часть он попал на позиции в курском приграничье, где опасался, что его убьют свои же как дезертира.

Ранее пленный ВСУ Александр Клименко рассказал, что взятка за возможность остаться в украинском тылу возросла до 15 тысяч долларов. По его словам, ранее он заплатил сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) 5 тысяч долларов, чтобы отправиться в тыловую бригаду, но заплатить капитану 15 тысяч уже не было возможности.