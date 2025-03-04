Пленный ВСУ: Взятка за пребывание в тылу возросла до 15 тысяч долларов

Пленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Клименко рассказал, что взятка за возможность остаться в украинском тылу возросла до 15 тысяч долларов. Его слова передает РИА Новости.

«Пришел наш капитан, сказал, что пришла телеграмма на часть, надо 22-23 человека из нашего батальона (...) Была возможность отказаться, не ехать на передовую — надо было заплатить капитану 15 тысяч долларов и продолжать службу в тылу», — рассказал пленный.

По его словам, ранее он заплатил сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) 5 тысяч долларов, чтобы отправиться в тыловую бригаду, но заплатить капитану 15 тысяч уже не было возможности.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Кузнецов заявил об использовании дорожных рабочих как живого щита в Сумской области. По его словам, военные ВСУ делали это во время операции в Курской области, которая граничит с украинской Сумской.