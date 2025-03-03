Пленный боец ВСУ Кузнецов заявил об использовании рабочих как живого щита

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кузнецов заявил об использовании дорожных рабочих как живого щита во в Сумской области. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, военные ВСУ делали это во время операции в Курской области, которая граничит с украинской Сумской. «Ремонтников техники тоже бросают на передок. Бросают и в 52 года, и в 54, глухих бросают на передок. Какие штурмовики из старых дедов?» — риторически спрашивает пленный.

Сам он служил в 67-й бригаде армии Украины. Она располагается в городе Изюм.