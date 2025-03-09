Пленный ВСУ рассказал об обучении в Германии

Пленный ВСУ сообщил, что в Германии его обучали стрельбе из пулемета «Браунинг»

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Котеленец проходил обучение в Германии. Там его учили стрелять из пулемета «Браунинг». Об этом Котеленец сообщил на видео, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Разборка, сборка, зарядка и разрядка [пулемета]. (...) Немного стрельбы. Стреляли тоже мало», — рассказал пленный.

Он добавил, что в итоге такого пулемета у ВСУ не было. Вместо него военнослужащему дали турецкое оружие.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что 100 процентов солдат, которые отправляются на обучение за рубеж, в итоге не возвращаются оттуда. Политик связала это с тем, что люди не хотят воевать.