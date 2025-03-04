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02:21, 4 марта 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о стопроцентном бегстве за рубеж подготовленных Западом бойцов ВСУ

Депутат Скороход: 100 % направленных за рубеж бойцов ВСУ не возвращаются
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные на обучение за рубеж, в ста процентах случаев не возвращаются на родину. Об этом в эфире Новини.LIVE рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Вопрос в том, что как только наши ребята попадают за границу, то назад они уже не возвращаются. Я имею в виду, 100 процентов выехало — 100 процентов назад не приехало. Вы знаете все эти случаи с бригадами. Это проблема — люди не хотят воевать. Где бы их ни обучали, ситуация не меняется», — сказала она.

В конце января стало известно, что из элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой проходили обучение во Франции, дезертировали около 1,7 тысячи человек. Как сообщалось, создание подразделения было пиаром. Уточнялось, что в бригаду набирали немотивированных солдат, в том числе ограниченно годных.

Украинский активист, командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл число дезертиров из ВСУ. По его словам, каждый шестой-седьмой человек в украинской армии «взял шинель и пошел домой».

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