Пленный командир ВСУ: из 155-й бригады ВСУ дезертировали около 1,7 тысячи бойцов

Из элитной 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», бойцы которой проходили обучение во Франции, дезертировали около 1,7 тысячи человек. Об этом сообщил пленный командир разведывательного взвода подразделения, передает ТАСС.

«Создание 155-й бригады — это был пиар. (...) "Прошли отличные учения во Франции, у них все есть, они лучшие", но ведь по факту, что оказалось? Выехали на позиции, в частности, в Донецк. Они на листочке были готовы, а в реальности у них не было много техники. Я знаю, что техники не много было. Вообще только стрелковое оружие, а то, что они пропиарены — не показатель в бою», — сказал он.

По словам военнопленного, в бригаду набрали немотивированных солдат, в том числе ограниченно годных. Он подчеркнул, что как только подразделение приехало выполнять свои обязанности на линии фронта, одна треть солдат дезертировала, еще треть (около 300 человек) оказались ранены, а оставшиеся не смогли выжить.

Ранее на Украине за массовое дезертирство солдат задержали бывшего командира 155-й бригады ВСУ. Как сообщал Telegram-канал «Политика Страны», им оказался полковник Дмитрий Рюмшин.

Впоследствии Государственное бюро расследований республики также обвинило командира в помощи уклонистам при пересечении границы. По данным ведомства, бывший командир искал мужчин, которые хотели избежать службы в армии и вносил их в списки на отправку на обучение во Францию.