ГБР Украины: Экс-командир 155-й бригады ВСУ помогал уклонистам уехать за границу

Экс-командир элитной 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», задержанный ранее по делу о массовом дезертирстве военных, помогал уклонистам выехать за границу, выдавая их за бойцов, которые едут на учения во Францию. Об этом сообщило в Telegram Государственное бюро расследований (ГБР) страны со ссылкой на слова спикера ведомства.

«В списки на обучение во Францию попадали так называемые "уклонисты". Это люди, которые пытаются незаконно пересечь границу, находят тех, кто им за это помогает, платят за это деньги», — сказала она.

По словам спикера ГБР, бывший командир искал мужчин, которые хотели избежать службы в армии и вносил их в списки на отправку на обучение во Францию.

В среду, 22 января, на Украине за массовое дезертирство солдат задержали бывшего командира 155-й бригады ВСУ. Как сообщал Telegram-канал «Политика Страны», им оказался полковник Дмитрий Рюмшин.