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22:20, 22 января 2025Бывший СССР

Бывшего командира бригады ВСУ задержали из-за дезертирства военных

Экс-командира бригады ВСУ «Анна Киевская» задержали из-за дезертирства военных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк

На Украине задержали бывшего командира 155-й бригады ВСУ по делу о массовом дезертирстве военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), в отношении задержанного готовятся обвинения по статье о бездеятельности военной власти в условиях военного положения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно информации СБУ, задержанный не уведомил руководство о случаях массового дезертирства в своей бригаде и о плохих результатах боевых действий своего подразделения.

Ранее за провалы на фронте на Украине задержали бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина. Как следует из материалов дела, он, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, которая привела к утрате Киевом контроля над частью территорий в Харьковской области.

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