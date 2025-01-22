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11:26, 22 января 2025Бывший СССР

На Украине за провалы на фронте арестовали бригадного генерала ВСУ

Киевский суд арестовал бригадного генерала ВСУ Галушкина за провалы на фронте
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Киевский городской суд арестовал бригадного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина по обвинению в провале обороны на харьковском фронте в 2024 году. Об этом сообщает в Telegram издание Graty.

Как следует из материалов дела, Галушкин, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, которая привела к утрате Киевом контроля над частью территорий в Харьковской области.

Отмечается, что Галушкин может быть отпущен из-под ареста при внесении залога в размере пяти миллионов гривен.

Ранее стало известно, что Галушкина задержали вместе с двумя другими высокопоставленными офицерами ВСУ. По версии следствия, военные не обеспечили надлежащую оборону Харьковской области в мае 2024 года.

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