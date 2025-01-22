На Украине за провалы на фронте арестовали бригадного генерала ВСУ

Киевский суд арестовал бригадного генерала ВСУ Галушкина за провалы на фронте

Киевский городской суд арестовал бригадного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина по обвинению в провале обороны на харьковском фронте в 2024 году. Об этом сообщает в Telegram издание Graty.

Как следует из материалов дела, Галушкин, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, которая привела к утрате Киевом контроля над частью территорий в Харьковской области.

Отмечается, что Галушкин может быть отпущен из-под ареста при внесении залога в размере пяти миллионов гривен.

Ранее стало известно, что Галушкина задержали вместе с двумя другими высокопоставленными офицерами ВСУ. По версии следствия, военные не обеспечили надлежащую оборону Харьковской области в мае 2024 года.