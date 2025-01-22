На Украине за провалы на фронте арестовали бригадного генерала ВСУ

Киевский городской суд арестовал бригадного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина по обвинению в провале обороны на харьковском фронте в 2024 году. Об этом сообщает в Telegram издание Graty.
Как следует из материалов дела, Галушкин, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, которая привела к утрате Киевом контроля над частью территорий в Харьковской области.
Отмечается, что Галушкин может быть отпущен из-под ареста при внесении залога в размере пяти миллионов гривен.
Ранее стало известно, что Галушкина задержали вместе с двумя другими высокопоставленными офицерами ВСУ. По версии следствия, военные не обеспечили надлежащую оборону Харьковской области в мае 2024 года.