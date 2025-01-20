Троих бывших командиров бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали по обвинению в бездействии, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) республики. По версии следствия, высокопоставленные военные не обеспечили надлежащую оборону Харьковской области в мае 2024 года.
Как уточняется, бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады теробороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады «небрежным отношением к военной службе» способствовали потере Украиной части территории Харьковской области в мае 2024 года. Имена при этом не называются, но «РБК-Украина» пишет, что речь идет о Юрии Галушкине, Артуре Горбенко и Илье Лапине, бригадном генерале, генерал-лейтенанте и полковнике соответственно. По данным следствия, задержанные «нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей». Бывший командир группировки «Харьков» при этом ставил завышенные задачи.
Задержан также бывший командир механизированной бригады «Анна Киевская»
Кроме того, задержали бывшего командира скандальной элитной 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Рюмшина. По данным следствия, он не сообщал правоохранителям о дезертирах во время обучения в ЕС и позже, в ходе боевых действий. Некоторые его подчиненные самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, оставаясь безнаказанными. Также проверяется информация о коррупции в бригаде при отборе военных для прохождения обучения за границей.
«Анна Киевская» ранее оказалась в центре скандала. Еще до прибытия на передовую из подразделения бежали около 30 процентов военных, а через несколько недель после начала боев бригада полностью утратила боеспособность и де-факто была расформирована. При этом власти Франции снарядили бригаду лучшей, по меркам текущего конфликта, техникой. В частности, ее танковый батальон получил 31 танк Leopard 2А4.
Главкома ВСУ обвинили в ослаблении обороны территорий
Как заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский переводит в сухопутные войска техников и механиков украинских военно-воздушных сил (ВВС), тем самым обнажая оборону отдельных регионов. В то же время главком, по ее словам, продолжает скрытно увеличивать штаб командования, переводя офицеров с боевых должностей на административные.
Позднее украинский Генштаб признал перевод личного состава ВВС в пехоту, отметив нехватку пехотинцев на многих участках фронта. При этом утверждалось, что украинские ВВС наращивают численность технического и летного персонала, а данные об отправке на передовую высококвалифицированных специалистов не соответствуют действительности.