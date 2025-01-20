На Украине задержали двух генералов ВСУ за провалы в обороне Харьковской области

Троих бывших командиров бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали по обвинению в бездействии, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) республики. По версии следствия, высокопоставленные военные не обеспечили надлежащую оборону Харьковской области в мае 2024 года.

Как уточняется, бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады теробороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады «небрежным отношением к военной службе» способствовали потере Украиной части территории Харьковской области в мае 2024 года. Имена при этом не называются, но «РБК-Украина» пишет, что речь идет о Юрии Галушкине, Артуре Горбенко и Илье Лапине, бригадном генерале, генерал-лейтенанте и полковнике соответственно. По данным следствия, задержанные «нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей». Бывший командир группировки «Харьков» при этом ставил завышенные задачи.

Фото: ГБР Украины

Задержан также бывший командир механизированной бригады «Анна Киевская»

Кроме того, задержали бывшего командира скандальной элитной 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Рюмшина. По данным следствия, он не сообщал правоохранителям о дезертирах во время обучения в ЕС и позже, в ходе боевых действий. Некоторые его подчиненные самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, оставаясь безнаказанными. Также проверяется информация о коррупции в бригаде при отборе военных для прохождения обучения за границей.

«Анна Киевская» ранее оказалась в центре скандала. Еще до прибытия на передовую из подразделения бежали около 30 процентов военных, а через несколько недель после начала боев бригада полностью утратила боеспособность и де-факто была расформирована. При этом власти Франции снарядили бригаду лучшей, по меркам текущего конфликта, техникой. В частности, ее танковый батальон получил 31 танк Leopard 2А4.

Главкома ВСУ обвинили в ослаблении обороны территорий

Как заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский переводит в сухопутные войска техников и механиков украинских военно-воздушных сил (ВВС), тем самым обнажая оборону отдельных регионов. В то же время главком, по ее словам, продолжает скрытно увеличивать штаб командования, переводя офицеров с боевых должностей на административные.

Позднее украинский Генштаб признал перевод личного состава ВВС в пехоту, отметив нехватку пехотинцев на многих участках фронта. При этом утверждалось, что украинские ВВС наращивают численность технического и летного персонала, а данные об отправке на передовую высококвалифицированных специалистов не соответствуют действительности.