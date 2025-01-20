Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:14, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

На Украине задержали двух генералов ВСУ за провалы в обороне Харьковской области
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ГБР Украины

Троих бывших командиров бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали по обвинению в бездействии, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) республики. По версии следствия, высокопоставленные военные не обеспечили надлежащую оборону Харьковской области в мае 2024 года.

Как уточняется, бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады теробороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады «небрежным отношением к военной службе» способствовали потере Украиной части территории Харьковской области в мае 2024 года. Имена при этом не называются, но «РБК-Украина» пишет, что речь идет о Юрии Галушкине, Артуре Горбенко и Илье Лапине, бригадном генерале, генерал-лейтенанте и полковнике соответственно. По данным следствия, задержанные «нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей». Бывший командир группировки «Харьков» при этом ставил завышенные задачи.

Фото: ГБР Украины

Задержан также бывший командир механизированной бригады «Анна Киевская»

Кроме того, задержали бывшего командира скандальной элитной 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Рюмшина. По данным следствия, он не сообщал правоохранителям о дезертирах во время обучения в ЕС и позже, в ходе боевых действий. Некоторые его подчиненные самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, оставаясь безнаказанными. Также проверяется информация о коррупции в бригаде при отборе военных для прохождения обучения за границей.

«Анна Киевская» ранее оказалась в центре скандала. Еще до прибытия на передовую из подразделения бежали около 30 процентов военных, а через несколько недель после начала боев бригада полностью утратила боеспособность и де-факто была расформирована. При этом власти Франции снарядили бригаду лучшей, по меркам текущего конфликта, техникой. В частности, ее танковый батальон получил 31 танк Leopard 2А4.

Материалы по теме:
«Оборона ВСУ начала рушиться» Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
«Оборона ВСУ начала рушиться»Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
28 декабря 2024
На Украине развалилась элитная военная бригада, бойцы просто сбежали. Почему ВСУ не могут остановить массовое дезертирство?
На Украине развалилась элитная военная бригада, бойцы просто сбежали.Почему ВСУ не могут остановить массовое дезертирство?
14 января 2025

Главкома ВСУ обвинили в ослаблении обороны территорий

Как заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский переводит в сухопутные войска техников и механиков украинских военно-воздушных сил (ВВС), тем самым обнажая оборону отдельных регионов. В то же время главком, по ее словам, продолжает скрытно увеличивать штаб командования, переводя офицеров с боевых должностей на административные.

Позднее украинский Генштаб признал перевод личного состава ВВС в пехоту, отметив нехватку пехотинцев на многих участках фронта. При этом утверждалось, что украинские ВВС наращивают численность технического и летного персонала, а данные об отправке на передовую высококвалифицированных специалистов не соответствуют действительности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше