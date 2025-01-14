В Раде раскритиковали главкома ВСУ за перевод специалистов ВВС в пехоту

Нардеп Безуглая: Главком ВСУ Сырский переводит специалистов ВВС в пехоту

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский переводит в сухопутные войска техников и механиков украинских военно-воздушных сил (ВВС), тем самым обнажая оборону отдельных регионов. За перевод специалистов в пехоту главкома украинских войск раскритиковала в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Из воздушных сил, согласно распоряжениям главнокомандующего ВСУ Сырского, интенсивно переправляют людей в пехоту: техников, механиков, других специалистов. Сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы», — заявила нардеп.

Она добавила, что при этом Сырский продолжает скрытно увеличивать штаб командования, переводя офицеров с боевых должностей на административные.

Ранее стало известно, что подготовленная во Франции 155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечалось, что ряды соединения незаконно покинуло более 30 процентов личного состава.