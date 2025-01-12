В Раде уличили Зеленского во лжи о дезертирствах в ВСУ

Депутат Рады Дубинский заподозрил Зеленского во лжи о 155-й бригаде ВСУ

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Политик заявил, что Зеленский мог украсть несколько миллионов евро у роты элитной 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, бойцы которой проходили обучение во Франции.

«Так, может, и не было никаких 1700 дезертиров в бригаде "Анна Киевская", а были изначально мертвые души, на которых Зеленский с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном ******** по 70 тысяч на каждой? Почти 12 миллионов евро — цена прекрасной виллы в Довиле», — отметил он.

Также Дубинский заметил, что Зеленский после новостей о дезертирстве часто удивлялся и делал непонимающий вид.

В начале января стало известно, что 155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Изначально она должна была насчитывать более 5800 военных, однако порядка 1700 из них отсутствовали.

В связи с этим Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело по статьям о дезертирстве и злоупотреблении властью. Позже командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил случаи самовольного бегства солдат в 155-й бригаде.