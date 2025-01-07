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21:10, 7 января 2025Бывший СССР

В ВСУ подтвердили случаи дезертирства в этиной бригаде

Командующий ВСУ Драпатый заявил о дезертирстве в бригаде, обученной во Франции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый заявил, что был зафиксирован факт дезертирства в 155-й бригаде «Анны Киевской», солдаты которой обучались во Франции. Об этом пишет «РБК-Украина».

По его словам, имели место несколько фактов дезертирства. Он уточнил, что негативно относится «ко всем этим проявлениям». Драпатый добавил, что сейчас ведется работа над улучшением командования.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело по статьям о дезертирстве и злоупотреблении властью в связи с большим числом случаев дезертирств из этиной 155-й механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской.

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