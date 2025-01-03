AFP: ГБР Украины завело дело о дезертирствах из элитной 155-й бригады ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело по статьям о дезертирстве и злоупотреблении властью в связи с большим числом случаев дезертирств из 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской. Об этом Agence France Press (AFP) сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян, передает РБК.

Ранее Forbes сообщил, что элитная 155-я механизированная бригада ВСУ, проходившая обучение на Западе, начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным журнала, бригада должна была насчитывать более 5800 военных, однако около 1700 из них отсутствовали в какой-то момент во время ее подготовки на Западной Украине, во Франции и в Польше.

В ноябре прошлого года Сапьян заявила, что дезертиры из частей ВСУ должны вернуться в свои подразделения до 1 января. По ее словам, вернувшимся в части военнослужащим возобновят денежные выплаты, а также льготы и социальные гарантии.