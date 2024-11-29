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18:20, 29 ноября 2024Бывший СССР

Дезертирам из ВСУ дали месяц на возвращение в части

Советник главы ГБР Украины Сапьян: дезертиры из ВСУ должны вернуться до 1 января
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Дезертиры из частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны вернуться в свои подразделения до 1 января. Об этом заявила советник директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян передает «Укринформ».

«Если вы пошли в СЗЧ (самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября по 1 января нового года, то есть за месяц», — подчеркнула советник главы ГБР.

Сапьян сообщила, что вернувшимся в части военнослужащим ВСУ возобновят денежные выплаты, а также льготы и социальные гарантии. По ее словам, власти Украины дали командирам 72 часа с момента возвращения бойца для продления действия контракта или его восстановления на службе.

Ранее Associated Press со ссылкой на неназванного депутата Верховной Рады Украины заявило о 200 тысячах дезертиров в ВСУ. По словам депутата, реальные показатели могут намного выше официальных.

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