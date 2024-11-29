Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:12, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о 200 тысячах дезертиров в ВСУ

AP: число дезертиров в ВСУ может достигать 200 тысяч человек
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Число дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может достигать 200 тысяч человек. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного украинского депутата Верховной Рады.

По словам депутата, реальные показатели могут намного выше официальных. «Оно (число дезертиров) может составлять до 200 тысяч», — заявил он.

Депутат на анонимных условиях признался, что с февраля 2022 года более 100000 военнослужащих были обвинены в соответствии по украинским законам. Он это связывает с агрессивной и противоречивой мобилизационной кампанией властей Украины. Депутат также заявил, что мобилизация на Украине провалилась.

Ранее на Украине один из командиров пожаловался на нехватку мобилизованных. По его словам, командование ВСУ не отправляет подразделения из мобилизованных под Часов Яр в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Круизный лайнер с туристами застрял в Антарктике. Россияне объявили голодовку, китайцы собрались устроить бунт

      Экс-солистка «Серебра» снялась в облегающем топе без бюстгальтера для зарубежного бренда

      Газманов рассказал о поющих его и SHAMAN песни пятилетних детях

      «Охающая» ОС Android напугала автовладельцев

      Герой России предложил отправлять депутатов на СВО «от праздного шатания»

      Климатолог напомнил о быстром потеплении в России

      В российском регионе создали новое министерство и назначили его главой ветерана СВО

      Российские бойцы поразили транспорт с группой военных в Запорожской области

      Пробка с тысячами авто на Кавказе попала на видео

      В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вместе с другими продуктами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше