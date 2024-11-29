В Раде заявили о 200 тысячах дезертиров в ВСУ

AP: число дезертиров в ВСУ может достигать 200 тысяч человек

Число дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может достигать 200 тысяч человек. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного украинского депутата Верховной Рады.

По словам депутата, реальные показатели могут намного выше официальных. «Оно (число дезертиров) может составлять до 200 тысяч», — заявил он.

Депутат на анонимных условиях признался, что с февраля 2022 года более 100000 военнослужащих были обвинены в соответствии по украинским законам. Он это связывает с агрессивной и противоречивой мобилизационной кампанией властей Украины. Депутат также заявил, что мобилизация на Украине провалилась.

Ранее на Украине один из командиров пожаловался на нехватку мобилизованных. По его словам, командование ВСУ не отправляет подразделения из мобилизованных под Часов Яр в Донецкой народной республике.