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08:43, 29 ноября 2024Бывший СССР

Командир ВСУ пожаловался на отсутствие эффекта от массовой мобилизации

Командир ВСУ: командование не отправляет мобилизованных под Часов Яр в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отправляет подразделения из мобилизованных под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), но иногда посылает сражающихся там солдат на другие направления. На отсутствие эффекта от мобилизации американскому телеканалу PSB пожаловался командир одного из артиллерийских подразделений, находящихся на данном участке фронта.

Отмечается, что украинская армия испытывает нехватку личного состава на передовой. В частности, бойцы артиподразделения, которое посетили журналисты, жаловались на нехватку пехоты и боеприпасов.

При этом командир подразделения в ответ на вопрос, ощущает ли он эффект от мобилизации, отметил, что не знает, где находятся призванные в армию граждане страны. «Они (командование — прим. «Ленты.ру») не отправляют сюда людей, чтобы помочь. Вместо этого могут даже взять кого-то отсюда», — подчеркнул военный.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии. Как рассказала вице-премьер Украины по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, таких планов у Киева нет.

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