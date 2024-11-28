Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:19, 28 ноября 2024Бывший СССР

На Украине ответили на призывы США понижать возраст мобилизации

Вице-премьер Украины Стефанишина отвергла планы понижать возраст мобилизации
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У Киева нет планов понижать возраст мобилизации до 18 лет, поскольку нет такой необходимости. На призывы США снизить планку призыва ответила в разговоре с Financial Times вице-премьер Украины по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Стефанишина заявила (...), что Украине не нужно снижать призывной возраст», — говорится в публикации.

Она добавила, что у Вашингтона есть обязательство по подготовке и снаряжению украинских соединений, при исполнении которых ситуация на поле боя будет контролируема.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии. По словам источника в Белом доме, Киеву в данный момент необходимо больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

      Раскрыт райдер звезды «Что было дальше?» Щербакова

      В ДНР заочно осудят приказавшего атаковать Горловку беспилотниками командира ВСУ

      Последствия падения беспилотника ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае сняли на видео

      Во Львовской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

      Клава Кока вышла на публику в оголяющем тело образе

      В Нидерландах высказались об отправке истребителей на Украину

      Российские военные ударили по подстанции в Ивано-Франковской области

      В «Айдаре» заявили о сложной обстановке в Торецке

      В ВСУ признали свое «тупиковое» положение на фронте. Военные заявили, что готовы к переговорам с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше