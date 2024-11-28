На Украине ответили на призывы США понижать возраст мобилизации

Вице-премьер Украины Стефанишина отвергла планы понижать возраст мобилизации

У Киева нет планов понижать возраст мобилизации до 18 лет, поскольку нет такой необходимости. На призывы США снизить планку призыва ответила в разговоре с Financial Times вице-премьер Украины по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Стефанишина заявила (...), что Украине не нужно снижать призывной возраст», — говорится в публикации.

Она добавила, что у Вашингтона есть обязательство по подготовке и снаряжению украинских соединений, при исполнении которых ситуация на поле боя будет контролируема.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии. По словам источника в Белом доме, Киеву в данный момент необходимо больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.