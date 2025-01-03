Forbes: элитная 155-я бригада ВСУ начала распадаться до прибытия на фронт

Элитная 155-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, проходившая обучение на Западе, начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). О данной проблеме пишет американский журнал Forbes.

Отмечается, что бригада должна была насчитывать более 5800 военных, однако порядка 1700 из них отсутствовали в какой-то момент во время ее подготовки на Западной Украине, во Франции и в Польше.

«Вступив в бой под Покровском в последние дни, 155-я механизированная бригада понесла тяжелые потери, по сообщениям, даже потеряв часть своих танков и другой бронетехники», — утверждается в материале.

Ранее стало известно, что из 155-й бригады ВСУ почти сразу после прибытия на позиции дезертировали около тысячи человек. По мнению журналиста Юрия Бутусова, это связано с тем, что бригада формировалась из насильно мобилизованных людей и отправили их на фронт без должной подготовки.