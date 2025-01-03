Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:17, 3 января 2025Мир

В США сообщили о проблеме в элитной бригаде ВСУ

Forbes: элитная 155-я бригада ВСУ начала распадаться до прибытия на фронт
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Элитная 155-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, проходившая обучение на Западе, начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). О данной проблеме пишет американский журнал Forbes.

Отмечается, что бригада должна была насчитывать более 5800 военных, однако порядка 1700 из них отсутствовали в какой-то момент во время ее подготовки на Западной Украине, во Франции и в Польше.

«Вступив в бой под Покровском в последние дни, 155-я механизированная бригада понесла тяжелые потери, по сообщениям, даже потеряв часть своих танков и другой бронетехники», — утверждается в материале.

Ранее стало известно, что из 155-й бригады ВСУ почти сразу после прибытия на позиции дезертировали около тысячи человек. По мнению журналиста Юрия Бутусова, это связано с тем, что бригада формировалась из насильно мобилизованных людей и отправили их на фронт без должной подготовки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на вопрос о переизбрании

      В Подмосковье нашли осквернителей Вечного огня

      На Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ногу

      Стало известно об обсуждении Байденом ударов по ядерным объектам Ирана

      В ФБР сообщили о трудностях в установлении мотивов подозреваемого в подрыве Tesla

      Депутат Милонов зашел в бордель и рассказал о необычной находке

      Зеленский признал продвижение армии России

      Подозреваемый в подрыве Tesla у отеля Трампа служил на Украине

      Байден начал выступление после теракта в США с шутки

      В Словакии призвали закрыть «дерзкой» Украине вход в ЕС и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше