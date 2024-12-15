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01:30, 15 декабря 2024Бывший СССР

Подготовленная Францией бригада ВСУ cбежала с передовой

Журналист Бутусов: подготовленная Францией бригада ВСУ cбежала с передовой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Из 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, часть состава которой проходила обучение во Франции, почти сразу после прибытия на позицию дезертировали около тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

«Огромное количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) из числа тех, кого туда засунули, в эту бригаду», — сообщил он.

Как считает Бутусов, это связано с тем, что бригада формировалась из насильно мобилизованных людей и отправили их на фронт без должной подготовки. В результате почти тысяча бойцов сбежали по прибытии.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о начале неорганизованного бегства насильно мобилизованных солдат ВСУ и подразделений территориальной обороны.

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