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15:16, 10 декабря 2024Бывший СССР

В Запорожье заявили о неорганизованном бегстве ВСУ из Курахово

Рогов: части ВСУ неорганизованно бегут из Курахово, бои идут в западной части
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) неорганизованно бегут из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), бои идут в западной части города. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Достаточно много групп ВСУ пытаются неорганизованно сбежать из Курахова», — подчеркнул общественный деятель.

Рогов рассказал о начале неорганизованного бегства насильно мобилизованных солдат ВСУ и подразделений территориальной обороны. По его информации, бои идут в западной части населенного пункта в ДНР, украинские подразделения возвели основные укрепления в районе трубного завода и теплоэлектростанции.

Ранее Рогов рассказал о продвижении Вооруженных сил России в Курахово. По его словам, линия фронта проходила в одном квартале от городского совета на западе населенного пункта.

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