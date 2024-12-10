Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

Рогов: ВС России продвинулись до здания горсовета на западе Курахово

Российские войска в ходе наступления в Курахово достигли здания горсовета на западе населенного пункта. О продвижении Вооруженных сил России рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

«В самом Курахове, по состоянию на ранее утро, линия фронта проходила буквально в одном квартале от городского совета, который находится в западной части населенного пункта», — заявил Рогов.

Он добавил, что украинские войска начали дезорганизованное наступление на запад от Курахово в сторону села Дачное.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные контролируют большую часть многоквартирных домов в Курахово. По его словам, речь идет о многоэтажках на западе города.

