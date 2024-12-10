Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:38, 10 декабря 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

Рогов: ВС России продвинулись до здания горсовета на западе Курахово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска в ходе наступления в Курахово достигли здания горсовета на западе населенного пункта. О продвижении Вооруженных сил России рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

«В самом Курахове, по состоянию на ранее утро, линия фронта проходила буквально в одном квартале от городского совета, который находится в западной части населенного пункта», — заявил Рогов.

Он добавил, что украинские войска начали дезорганизованное наступление на запад от Курахово в сторону села Дачное.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные контролируют большую часть многоквартирных домов в Курахово. По его словам, речь идет о многоэтажках на западе города.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

      Россиянам рассказали о мошенничестве с записью голоса начальства

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Доклады на конференции Сбера Al Journey адаптируют для людей с инвалидностью

      Дан прогноз о максимуме биржевых торгов нефтепродуктами

      Песков раскрыл подробности переговоров с Абхазией по вопросу социальных выплат

      В России назвали условия возвращения соцвыплат Абхазии

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества

      Сальдо назвал Херсон мертвым

      Лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше