Генштаб ВСУ признал перевод личного состава ВВС в пехоту

Генштаб ВСУ подтвердил сообщения о переводе личного состава ВВС в пехоту

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал перевод личного состава Военно-воздушных сил (ВВС) в пехоту. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Отдельные категории личного состава ВВС, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки усиливают Сухопутные и Десантно-штурмовые войска», — заявили в украинском Генштабе.

Генштаб ВСУ подтвердил появившиеся сообщения о переводе личного состава ВВС в пехоту и отметил нехватку пехотинцев на многих участках фронта. При этом утверждается, что украинские ВВС наращивают численность технического и летного персонала, а сообщения об отправке на передовую высококвалифицированных специалистов не соответствуют действительности.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за перевод специалистов ВВС в пехоту. Она добавила, что при этом Сырский продолжает скрытно увеличивать штаб командования.