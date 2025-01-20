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15:43, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили арест генералов ВСУ

ГБР Украины подтвердило арест двух генералов ВСУ из-за провала обороны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ГБР Украины

Государственное бюро расследования (ГБР) Украины подтвердило арест двух генералов и полковника Вооруженных сил страны (ВСУ) из-за провала обороны Харьковской области в 2024 году. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram.

Ранее о задержании высокопоставленных офицеров ВСУ сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, украинские власти задержали командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Дмитрия Рюмшина, бывшего командующего 125-й бригадой территориальной обороны Львовской области генерал-лейтенанта Артура Горбенко, а также бригадного генерала Юрия Галушкина.

Отмечается, что из-за бездействия высокопоставленных офицеров российским войскам удалось занять часть территории Липецкой сельской общины, расположенной в регионе. Кроме того, по данным ГБР, их действия привели к потере личного состава и вооружения украинской армии.

Также задержанного бригадного генерала Горбенко обвиняют в том, что он определил позиции для 125-й отдельной бригады территориальной обороны, не соответствовавшие ее возможностям. Также подчеркивается, что командир имел возможность усилить позиции другими подразделениями, что не было сделано.

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