Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине задержали нескольких высокопоставленных офицеров ВСУ

Журналист Бутусов: ГБР задержало нескольких высокопоставленных офицеров ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Главное бюро расследований (ГБР) задержало нескольких высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) украинский журналист Юрий Бутусов.

По информации Бутусова, украинские власти задержали командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Дмитрия Рюмшина, бывшего командующего 125-й бригадой территориальной обороны Львовской области генерал-лейтенанта Артура Горбенко, а также бригадного генерала Юрия Галушкина.

Журналист добавил, что военных подозревают в халатности, а Горбенко и Галушкину также предъявят обвинения в потере управления войсками на харьковском направлении в мае 2024 года.

Ранее стало известно, что подготовленная во Франции 155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечается, что еще до прибытия на фронт ряды соединения незаконно покинуло более 30 процентов личного состава.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «запорожце» Гоши Куценко в центре Москвы нашли изрезанное тело женщины. Что известно о преступлении?

      Москвичам пообещали новую оттепель

      В России ребенка с тяжелыми травмами нашли под окнами школы после перемены

      Адвокат бывшего мужа Алсу заявил о новом иске

      Москвичам пообещали возвращение зимы

      Короткий дневной сон оказался полезен для работы мозга

      Литовский военный пожаловался на права женщин в армии

      Стали известны детали строительства уникального жилья для 100 тысяч москвичей

      В России зафиксировано снижение темпов роста цен на поездки в такси

      Подозреваемый в расправе над найденной в «Запорожце» Куценко женщиной жил в его машине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше